Российской армии дали два месяца, чтобы завоевать Донбасс?

«Это историческая дата, которая нас всех объединяет. Объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий», - считает Турчак.

Секретарь генсовета правящей партии «Единая Россия» Андрей Турчак назвал новую дату «референдумов» по присоединению к России захваченных территорий Украины. По его словам, «будет правильно и символично» провести их в День народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

«Замглавы администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов уже подтвердил, что регион будет готовиться к проведению «референдума» 4 ноября. Он ожидает явку на уровне 80%.

Moscow Times пишет, что с учетом того, что официально дату плебисцита руководство России не объявляло ни разу, а предполагаемые сроки, которые называли источники в Администрации президента, неоднократно переносились, гарантий, что его вновь не отложат, нет. Однако Турчак заверил, что, так или иначе, «референдумы обязательно состоятся, причем, уже в этом году».

С начала войны Россия захватила всю Херсонскую, Луганскую, а также часть Донецкой, Запорожской и Харьковской областей Украины. На захваченных территориях установили рублевую зону, организовали вещание российских госканалов и радиостанций, провели исключительно российский интернет и связь. Также там сформировали прокремлевские правительства и начали раздавать гражданство РФ, напоминает издание.

Однако, отмечает издание, это не помогло завоевать «народную любовь» — по крайней мере, в Херсонской и Запорожской областях, где желающих получить российский паспорт оказалось немного (23 тысячи на 1 млн человек и 35 тысяч на 1,6 млн человек соответственно по данным на июль–август). Кроме того, в этих регионах регулярно происходят покушения на ставленников России.

Каким образом РФ заставит участвовать в «референдуме» жителей захваченных регионов, непонятно. Однако в американском Институте изучения войны сообщили, что в РФ рассматривали вариант семидневного «голосования из дома», в ходе которого российские военные будут ходить по квартирам и «опрашивать» граждан.