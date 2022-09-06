«Будем играть против очень сильной команды с главным тренером, который давно там работает, - говорит Гурбан Гурбанов. – «Фрайбург» с первых до последних минут знает, что делать на поле. Очень интересная команда. Это наша первая игра. Мы полны желания на хорошем уровне провести игру против команды такого уровня. Постараемся реализовать задуманное на поле. Думаю, что завтра болельщиков ждет интересная игра.

Сможем ли мы чем-то удивить соперника? Если мы хотим кого-то удивить, то и нам следует ждать чего-то. Главное – не получить сюрприза в ответ. У соперника большой опыт. «Фрайбург» очень любят в городе, верят в главного тренера команды, и он уверен в себе.

Наши соперники годами играют на высоком уровне. Перед такими играми бывает волнение. Это нормально. Мы должны быть готовы к задумкам немцев. Очень интересно играть против такого специалиста, как Кристиан Штрайх. Постараемся быть на поле активными, динамичными. У каждой лиги есть свои особенности. В Германии играют просто и быстро. Нам надо быть к этому готовыми.

Как я вижу шансы «Фрайбурга» в этом сезоне? После того, как я получше узнал историю этой команды, у меня к ней возрос интерес. Как я уже сказал, если главный тренер долго работает в клубе, то это говорит об отношении к нему. У такого клуба больше шансов на успех. Буду рад, если «Фрайбург» в следующем году будет выступать уже в Лиге чемпионов.

У «Карабаха» европейского опыта больше, чем у «Фрайбурга»? Да, у нас есть европейский опыт. Мы каждый сезон играем в еврокубках. Но это не значит, что у нас опыта больше, чем у «Фрайбурга». Они весь сезон играют важные игры в своем чемпионате. Поэтому преимущества в этом компоненте у нас нет. Но лично для нас каждый год играть на групповой стадии еврокубков – большой опыт.

Да, «Фрайбург» очень опасен при исполнении стандартных положений.

Мы анализировали это. Постараемся быть внимательными. Мастерство игроков соперников очень высокое. У них прекрасное взаимопонимание. Отдельно имена называть не буду, хотя знаю всю команду.

Уход Ибрахима Ваджи? Про Ваджи я и до этого говорил. Рад за его карьеру. Конечно, мы хотели бы, чтобы он остался. Но в футболе такое бывает. Игроки вносят изменения в свою карьеру. При Ваджи у меня было бы больше вариантов игры в нападении. Без него сделаем изменения, внесем дополнения. Постараемся компенсировать отсутствие Ибрахима. Мы не расстроены. Будем играть с теми игроками, которые у нас есть».

Марко Вешович сказал следующее:

«С большим нетерпением ждем завтрашней игры. Мы готовы. Знаем, что «Фрайбург» лидирует в Бундеслиге. Мы проанализировали эту команду. У нас есть достаточный опыт. Мы в этом сезоне в еврокубках сыграли уже 8 матчей.

Психологическая атмосфера в команде отличная. Нас не нужно дополнительно настраивать на этого соперника. Мы будем играть против команды из топ-5 европейских национальных чемпионатов. Хотим проявить себя во всей красе».