Согласно сообщению, на прошлой неделе произошли самые масштабные наземные наступления украинцев с начала вторжения России. По словам высокопоставленного американского чиновника, США наблюдали, как украинские силы достигли определенного успеха в атаке на российские линии снабжения с намерением отрезать и изолировать россиян, которые сейчас дислоцируются на запад от реки Днепр.

Спустя неделю после начала контрнаступательной операции армия Украины достигает успехов на юге. Цель ВСУ - вернуть до конца этого года большую часть захваченной Россией Херсонской области. Об этом говорится в материале CNN.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер отметил, что «в Херсонской области мы наблюдаем продолжающиеся наступательные операции украинцев. Они продолжают двигаться вперед. Нам известно, что они отвоевали несколько деревень».

По словам украинских чиновников, цель в том, чтобы захватить по крайней мере всю территорию к северу или западу от Днепра, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку, где находится гидроэлектростанция, а также канал, который снабжает Крым водой.

В то же время украинские войска усилили атаки на востоке Украины, чтобы помешать России перебросить силы на юг для отражения там украинского контрнаступления.

Отмечается, что нынешнее наступление на юге Украины носит широкомасштабный характер, простираясь более чем на 160 километров — так ВСУ стараются не допустить концентрации российских подразделений в одной точке.

Официальные лица США признают, что украинская цель вернуть Херсон до конца 2022 года является амбициозной, но остается возможной, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях. Ожидается, что нынешнее продвижение продлится до весны, а цель некоторых атак - подготовить поле боя к запланированному наступлению в течение следующих нескольких месяцев.