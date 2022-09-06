Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе состоявшегося в среду, 7 сентября, судебного заседания было продолжено изучение документов. Один из них был связан с просмотром памяти личного телефона Илькина Сулейманова. Адвокаты довели до сведения суда, что досмотр телефона их подзащитного был незаконным.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, которого обвиняют в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в ноябре 2019 года в селе Дондар Гушчу Товузского района и найденной сожженной в начале января 2020-го.

Среди материалов уголовного дела есть и заключение эксперта о мобильном телефоне Сулейманова. В нем указывалось, что на телефоне были просмотрены мультфильмы, фото сладостей, а также фото и видео певцов.

Согласно заключению, 8 января в 11:50 на принадлежащем Сулейманову телефоне были просмотрены фото обнаженных женщин и трансгендеров.

Илькин Сулейманов заявил, что не знает о большинстве фотографий, которые, как утверждается, нашли в его телефоне: «В памяти моего телефона не было фото сладостей, анимированных изображений детей, фото обнаженных женщин и мультфильмов. Скриншоты видео, которые просматриваются в интернете, автоматически кэшируются. Эти файлы появились там 6-9 января 2020 года. Меня в это время уже арестовали и отобрали телефон».

Адвокаты довели до сведения суда, что по данному эпизоду есть серьезные противоречия. Один из документов в материалах дела свидетельствует о том, что Сулейманов был допрошен в качестве свидетеля 8 января с 10:00 до 14:00. «Каким образом Илькин Сулейманов, который давал показания следователю в качестве свидетеля с 10:00 до 14:00, просматривал фотографии обнаженных женщин в 11:50? Либо они со следователем просматривали их вместе, либо, как сказал Илькин, это сделали люди, которые 6 января отобрали у него телефон. Таким образом они пытались создать образ Илькина, как аморального человека», - заявил в суде адвокат Забиль Гахраманов.

В суде были оглашены справки, полученные от оператора сотовой связи, о телефонных разговорах Сулейманова. Согласно справке мобильного оператора, 7-8 января на телефон обвиняемого поступали звонки, при этом доказано, что он кому-то звонил. Сам Сулейманов сообщил, что в день обнаружения тела, 6 января, сотрудники милиции доставили его в Товузское районное отделение полиции. При входе в полицейский участок у него забрали телефон и больше не возвращали. В последующие дни он ничего не знал о входящих и исходящих звонках.

Судебный процесс продолжится завтра.

Напомним, 10-летняя жительница села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиева пропала без вести 21 ноября 2019 года, сожженное тело девочки нашли 6 января 2020 года. 10 января 2020 года был задержан и привлечен к уголовной ответственности житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов, 1973 года рождения, которого подозревают в убийстве девочки. Ему предъявили обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Илькин Сулейманов вину не признал и с первого дня суда заявляет, что не имеет никакого отношения к этому делу.