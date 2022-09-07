Apple показала новые медали iPhone

Как и предполагали отраслевые аналитики, компания не стала выпускать модели уменьшенного размера нового поколения. Модель Plus получила дисплей с диагональю 6,7 дюйма, более бюджетная новинка – дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

Обе модели получили процессор A15, который был в iPhone 13 Pro. Они также будут укомплектованы 12-мегапиксельной основной камерой, которая, по заявлению Apple, на 49% лучше улавливает свет при низком освещении.

iPhone 14 будет стоить в США от 799 долларов, 14 Plus – от 899 долларов.