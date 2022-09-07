Решение Албании разорвать отношения с Ираном в Тегеране назвали «неадекватным»

Иран отвергает обвинения в кибератаке на правительственные компьютерные системы Албании и считает решение Тираны разорвать отношения с Тегераном «неадекватным». Заявление опубликовало в среду иранское внешнеполитическое ведомство.

"Решение этой страны разорвать с нами политические отношения, руководствуясь необоснованными обвинениями, является необдуманным и недальновидным шагом на международной арене, - говорится в заявлении. – МИД Ирана решительно осуждает это действие со стороны Албании".

Согласно сообщению, "Иран как одна из жертв кибератак отвергает и осуждает любое использование киберсферы для атаки на жизненно важную инфраструктуру других стран". "Характер этого шага и роль третьих сторон в выдвижении обвинений в отношении Ирана говорят о том, что он обусловлен влиянием государств, поддерживающих терроризм", - заявили в ведомстве. "Моментальная публикация заявления со стороны США, а также поддержка этого решения израильскими СМИ говорят о том, что кампания по политическому давлению была заранее спланирована", - считают в иранском МИД.

В среду Совет министров Албании принял решение разорвать дипломатические отношения с Ираном. В качестве причины власти назвали кибератаку на правительственные компьютерные системы, вину за которую Тирана возложила на Тегеран.