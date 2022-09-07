Генштаб Украины ничего не сообщает о наступлении в Харьковской области

В вечерней сводке о ситуации на фронте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ничего не сообщает о контрнаступлении украинских сил под Харьковом, в районе города Балаклея.

По данным западных военных экспертов, а также украинских и российских телеграм-каналов, ВСУ сумели окружить Балаклею и начать продвижение к Купянску, важнейшему узлу для снабжения группировки армии РФ в Донбассе. Украинские официальные лица эти данные не комментируют, объясняя соображениями секретности.