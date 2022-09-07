Генштаб Украины ничего не сообщает о наступлении в Харьковской области
В вечерней сводке о ситуации на фронте Генеральный штаб Вооруженных сил Украины ничего не сообщает о контрнаступлении украинских сил под Харьковом, в районе города Балаклея.
По данным западных военных экспертов, а также украинских и российских телеграм-каналов, ВСУ сумели окружить Балаклею и начать продвижение к Купянску, важнейшему узлу для снабжения группировки армии РФ в Донбассе. Украинские официальные лица эти данные не комментируют, объясняя соображениями секретности.
В своей сводке украинский Генштаб лишь перечисляет населенные пункты, которые, по его данным, обстреливала российская армия, а также говорит о потерях российских военных в технике и живой силе.
В целом в сводке сказано, что российские войска продолжают направлять свои усилия на установление полного контроля над территорией Донецкой области, удержание захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
"Подразделения сил обороны продолжают удерживать свои позиции и препятствовать продвижению противника по территории Украины", - подводит итог дня (7 сентября) Генштаб ВСУ, не упоминая ничего о контрнаступлениях.