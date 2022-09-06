История Каина и Авеля повторилась на кладбище в Баку

В прокуратуру Сабунчинского района поступила информация об убийстве 56-летнего Сиявуша Исмаилова на кладбище в поселке Бакиханова.

В Сабунчинской районной прокуратуре сообщили, что во время проведенных следственных мер были установлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Сиявуша Исмаилова его братом Сайядом Исмаиловым, 1976 года рождения, во время возникшего между ними конфликта.

В прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Сайяд Исмаилов задержан как подозреваемый и привлечен к следствию. Расследование продолжается.