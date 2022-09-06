Зеленский заявил о хороших новостях из Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в среду, 7 сентября, сообщил об освобождении некоторых населенных пунктов в Харьковской области. При этом он не уточнил, о каких именно населенных пунктах идет речь.

"На этой неделе есть хорошие новости из Харьковщины. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Сейчас еще не пора называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг. Но пора сказать слова благодарности 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач", - сказал Зеленский, его цитируют украинские СМИ.

Зеленский также поблагодарил 406-ю отдельную артиллерийскую бригаду за успешные попадания в районах сосредоточения россиян на юге и 60-ю отдельную пехотную бригаду, продвигающую украинские позиции.

Он также отметил, что успехи ВСУ пополняют обменный фонд и помогают улучшить позиции Украины в вопросе обмена пленными.

В последние несколько дней в соцсетях и СМИ появляется информация об успешных контрнаступательных действиях украинской армии в районе Балаклеи, однако официальных сообщений пока не было.