В Азербайджане могут пройти чемпионаты мира и Европы по гребле
Президент Федерации каноэ и гребли Азербайджана Вугар Ахмедов провел в Лозанне встречу с главой Международной федерации гребли (FISA) Ян-Кристофом Ролландом.
Руководитель Азербайджанской федерации рассказал Ролланду об истории развития гребли в нашей стране, о сегодняшнем состоянии этого вида спорта и будущих планах. Вугар Ахмедов также поведал об Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», отремонтированном в 2010 году, о многочисленных успехах азербайджанских спортсменов и проведенной в этом году в Суговушане и Мингячевире международной регате.
Обсуждался и вопрос приезда Ролланда в Азербайджан, а также возможность проведения в нашей стране чемпионатов мира и Европы.