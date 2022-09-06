В Азербайджане могут пройти чемпионаты мира и Европы по гребле

Руководитель Азербайджанской федерации рассказал Ролланду об истории развития гребли в нашей стране, о сегодняшнем состоянии этого вида спорта и будущих планах. Вугар Ахмедов также поведал об Олимпийском учебно-спортивном центре «Кюр», отремонтированном в 2010 году, о многочисленных успехах азербайджанских спортсменов и проведенной в этом году в Суговушане и Мингячевире международной регате.

Обсуждался и вопрос приезда Ролланда в Азербайджан, а также возможность проведения в нашей стране чемпионатов мира и Европы.