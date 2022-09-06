Штаб движения «Мы вместе с Россией» взорвали в захваченном Мелитополе

В украинском городе Мелитополь, который с марта этого года находится под контролем российской армии, взорван штаб движения «Мы вместе с Россией». Данные о пострадавших и погибших уточняются. Об этом сообщил член назначенной РФ «администрации Запорожья» и председатель движения Владимир Рогов, назвав произошедшее терактом.

Информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Обеспечением работы штабов «Мы вместе с Россией» занимаются Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». В местных СМИ сообщали, что в штабе занимаются подготовкой к проведению «референдума» о присоединении к России. По словам Рогова, взрыв произошел после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области «референдума» о вхождении в состав России. Он уверяет, что в «референдуме» хотят принять участие 83% жителей региона. Из них 86% респондентов поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию.