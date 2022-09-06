Госдеп назвал достоверной информацию о покупке Москвой оружия у Пхеньяна

Информацию о том, что Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи для применения в Украине, в Госдепартаменте считают достоверной. Об этом сообщил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель.

«Мы верим, что Министерство обороны России находится в процессе закупки миллионов ракет и артиллерийских снарядов у Северной Кореи», – цитирует Пателя Reuters.

«Закупки планируются для использования на поле боя на территории Украины», – добавил Патель.

Вместе с тем официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что подтверждений того, что сделка по покупке северокорейского оружия прошла, пока нет. «Поэтому трудно сказать, как она будет выглядеть на самом деле», – заявил он.

6 сентября газета The New York Times со ссылкой на доклад американской разведки сообщила, что Россия закупает у КНДР «миллионы артиллерийских снарядов и ракет». Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов назвал эту информацию выдумкой. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал ее «очередным распространяемым фейком».