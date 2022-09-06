Десятки тысяч российских IT-специалистов переехали в Армению

Из России в Армению переехали от 50 000 до 70 000 IT-специалистов, сказал в интервью телеканалу RTVI министр экономики Армении Ваган Керобян.

«Из-за многих факторов: хорошего IT-сектора, бизнес-среды, безопасности, хорошей еды и гостеприимства – достаточно большое количество российских IT-специалистов выбрали своим новым местом жительства Армению», - отметил Керобян.

В Армении зарегистрировалось порядка 850 компаний с российскими корнями и 350 индивидуальных предпринимателей (ИП). 40 000 юридических и физических лиц открыли около 100 000 счетов в армянских банках.

Армения после начала войны в Украине стала одним из основных направлений оттока капитала из России. В июне 2022 года сюда перевели в пять с лишним раз больше денег по сравнению с тем же периодом 2021 года. Среди других направлений переводов средств лидируют Казахстан, Грузия и Азербайджан. Всего за первое полугодие 2022 года личные переводы россиян достигли рекордных $14 млрд, сообщает БКС Экспресс.