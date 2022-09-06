Американцы испытали межконтинентальную баллистическую ракету

В США прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду, 7 сентября, сообщила пресс-служба авиабазы Ванденберг, где проходили испытания.

Отмечается, что ракету запускали без заряда глубокой ночью 7 сентября. Такие испытания указывают на важность межконтинентальных баллистических ракет и являются ключом для доминирования в эпоху стратегической конкуренции, отмечают военные.

Еще до испытаний на сайте авиабазы Ванденберг сообщалось, что этот запуск обычный, один из запланированных на годы вперед. О нем заранее уведомили российское правительство в соответствии с договорными обязательствами и Гаагским международным кодексом, передает Голос Америки.