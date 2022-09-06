Белый дом: Москва создала концлагеря в России и Украине

В Совете Безопасности ООН состоялось заседание, посвященное ассимиляционным кампаниям России, сообщила на пресс-конференции официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«У нас есть данные о том, что у России есть концлагеря на востоке и западе России, где она арестовывает, допрашивает, а иногда и издевается над тысячами украинцев», - заявила она, передает Anadolu.

По словам Жан-Пьер, эти лагеря и раньше отражались в новостях американских СМИ.

«Наш постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд представит отчет СБ ООН о том, что российское правительство проводило и наблюдало за этими ассимиляционными операциями. Чиновники российского правительства собирают имена украинцев, находящихся под мишенью», - подчеркнула она.

Жан-Пьер предполагает, что эти действия Кремля являются частью шагов по аннексии Украины.