Появилось видео, как Зеленский 24 февраля сообщает Макрону о войне

На видео виден обеспокоенный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война. В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?" "Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - говорит Зеленский, пишут Украинские СМИ.

"Это понятно. Это тотальная война", - отвечает Макрон.

"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему и скажут: "Стоп". Он остановится. Он вас послушает", - говорит Зеленский.