Появилось видео, как Зеленский 24 февраля сообщает Макрону о войне
Когда началась война России против Украины, президент Владимир Зеленский общался с Эммануэлем Макроном. Президент Украины просил Макрона и западных лидеров позвонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот остановил войну. Украинские СМИ пишут, что видео распространила парижский корреспондент Национального общественного радио Элеонора Бердсли.
Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5— Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022
На видео виден обеспокоенный президент Франции, которому его украинский коллега сообщает, что началась полномасштабная война. В телефонном разговоре с президентом Зеленским президент Франции спросил: "Так это значит, что они направили спецназ в Киев?" "Повсюду. И в Киев, и в Одессу, и из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить – такого не было в 2014 году", - говорит Зеленский, пишут Украинские СМИ.
"Это понятно. Это тотальная война", - отвечает Макрон.
"Итак, я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут подключиться, и они позвонят ему и скажут: "Стоп". Он остановится. Он вас послушает", - говорит Зеленский.