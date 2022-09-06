Пакистан получит американские F-16

Госдепартамент США утвердил решение о продаже истребителей F-16 и оборудования Пакистану. Сумма сделки должна составить около $450 млн. Об этом сообщили информагентства со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В течение 30 дней законодательные власти США должны будут изучить контракт или возможности для его блокировки. Поставки F-16 и оборудования запросили власти Пакистана.