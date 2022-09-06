США обучали украинских военных, потопивших российский военный корабль

Американские специалисты обучали украинских военных, которые в июне потопили российский корабль «Василий Бех», обращению с ракетами «Гарпун». Об этом изданию Defense One рассказал замминистра обороны США по закупкам и поддержке Вильям Лаплант.

По словам Лапланта, военных обучали применять американское оружие в конце мая. «Неделю спустя этими «Гарпунами» были потоплены два российских корабля», – рассказал он.

17 июня украинские военные поразили ракетой «Гарпун» российский буксир «Василий Бех», который вез боеприпасы, вооружение и моряков Черноморского флота. Буксир выгорел и затонул вместе с зенитно-ракетным комплексом «Тор» на борту. Противокорабельные ракеты «Гарпун» производства Boeing были переданы украинцам страной-союзником США, которую Лаплант не назвал. Ракеты были сняты с корабля союзника и установлены в кузове бортового грузовика. Второй грузовик служил «источником энергии», рассказал представитель Пентагона.