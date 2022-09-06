«То, что нужно украинцам»: Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин объявит об очередном пакете военной помощи Украине в четверг в Германии на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он уточнил, что в новом пакете военной помощи будут, в числе прочего, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS. «Совершенно точно будет больше боеприпасов GMLRS... Это действительно то, что нужно украинцам», - сказал он.