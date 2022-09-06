Эйнулла Фатуллаев: «Деньги Авазу Зейналлы передал адвокат Эльчин Садыгов»

В интервью малотиражке «Гюнюн сеси» адвокат Эльчин Садыгов попытался опровергнуть факт получения журналистом Авазом Зейналлы денег путем вымогательства семьи бизнесмена Расима Мамедова.

Напомним, что несколько часов назад haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, набросившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.

Однако адвокат Эльчин Садыгов на своей странице в фейсбуке попытался опровергнуть очевидный факт.

В свою очередь глава haqqin.az, близкий друг Расима Мамедова – Эйнулла Фатуллаев пролил свет на истину: "Я искренне сожалею, что человек, называющий себя журналистом покрыл свое имя позором. Семья Расима сообщила мне, что факт передачи денег имел место. Более того, деньги Авазу Зейналлы передал сам Эльчин Садыгов. Кстати, 7 сентября примерно в 20:00 сам адвокат вернул сумму. Думаю, что адвокат совершил этот шаг, поскольку испугался последствий совершенного деяния. Бог им судья! А мы должны бороться за чистоту в рядах журналистики и выдворять из наших рядов подобных проходимцев. Самое главное - азербайджанская общественность увидела истинное лицо журналюги-таракана, который путем шантажа пытается оклеветать уважаемых людей в обществе".