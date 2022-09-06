Беспокойная соседка довела мужчину. Он убил её

Агабек Атабалаев в своих показаниях заявил, что его родители умерли 13 лет назад, жил он со своими братьями Азером и Руфатом. По словам Атабалаева, соседка Севиль Абдуллаева вечно скандалила, а также, по его мнению, вела неприличный образ жизни. «В мае прошлого года Севиль привязала собаку к железному забору, разделяющими наши дома. Эта собака всячески мешала проходить мимо и работать во дворе».

Атабалаев также рассказал, что между его младшим братом Руфатом и дочерью Севиль, Солмаз, сложились романтические отношения (через несколько месяцев после убийства они поженились – прим. ред.). Он неоднократно через брата просил Абдуллаеву убрать собаку: «Как-то Севиль услышала, о чем мы с братом говорим, открыла окно, выругалась и сказала, что будет привязывать собаку, где захочет. Женщина на этом не успокоилась, пришла к нам во двор и снова выругалась, что вывело меня из себя».

«У Севиль не ладились отношения и с собственной дочерью, они часто ссорились. Каждый раз она звала Руфата к себе домой и просила, чтобы он помирил ее с Солмаз. Мне не нравилось, что брат вмешивается в отношения матери и дочери, и я сказал Руфату, чтобы к Севиль он больше не ходил».

Непрекращающиеся скандалы и споры с соседкой привели к тому, что другой брат Агабека, Азер, перестал жить дома и поселился в мечети. Даже сам Агабек иногда предпочитал не оставаться дома, ночуя то у своей тети, то в мечети.

Агабек рассказал своим родственницам о разногласиях между ним и соседкой. Узнав об этом, Севиль закатила скандал, оскорбив к тому же мать Агабека. Спустя некоторое время разозленный мужчина проник в дом соседки и нанес ей 42 ножевых ранения. От полученных ран Абдуллаева скончалась на месте.

Дочь убитой, Солмаз Абдуллаева, рассказала, что в день происшествия она встретила Агабека и его брата Азера у дверей: «Агабек сказал, что хочет поговорить с мамой. Мы вчетвером поговорили. Агабек сказал, что хочет покончить со всеми спорами. После они вышли из дома, а я поехала в Сумгаит». Вернувшись домой примерно через час, девушка обнаружила свою мать в луже крови.

Решением суда Агабек Атабалаев приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.