Война за чипы: американским компаниям запретили строить заводы в Китае

Запрет – часть плана стоимостью 50 миллиардов долларов, направленного на развитие собственной полупроводниковой промышленности. Американские корпорации требуют от государства большей поддержки, чтобы уменьшить зависимость от китайских производителей. Они уже столкнулись с глобальной нехваткой микрочипов, что замедлило производство.

"Мы собираемся установить барьеры, чтобы те, кто получает средства по программе поддержки производителей чипов, не могли ставить под угрозу национальную безопасность, - заявила министр торговли США Джина Раймондо, комментируя новый закон США "О микрочипах и науке". – Им не разрешено использовать эти средства для инвестиций в Китай, они не смогут разрабатывать передовые технологии в Китае сроком на десять лет".

В августе этого года президент США Джо Байден подписал закон о выделении 280 миллиардов долларов на высокотехнологичное производство и научные исследования на фоне опасений, что США постепенно уступают технологическое первенство Китаю. В настоящее время США производят примерно 10% полупроводников в мире по сравнению с почти 40% в 1990 году. Китай, наоборот, нарастил свою долю до почти 10%, в 2020 году обойдя Тайвань и вплотную приблизившись к Японии и ЕС по объемам производства. Микросхемы сегодня нужны везде – от автомобилей до мобильных телефонов.

В начале сентября официальные лица США запретили ведущим производителям чипов Nvidia и AMD продавать Китаю свою продукцию для создания искусственного интеллекта. Комментируя запрет, Дэн Айвз из аналитического центра Wedbush Securities назвал ограничения "ударом под дых" для Nvidia.