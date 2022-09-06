Турция отправила новый запрос в Финляндию

Турецкая Республика попросила Финляндию пересмотреть 6 запросов об экстрадиции, которые она отклонила. Об этом сообщил портал Yle.

"Кроме того, в августе Турция направила Финляндии один совершенно новый запрос об экстрадиции", - говорится в публикации. По данным Министерства юстиции, все эти запросы об экстрадиции в настоящее время обрабатываются и потому ведомство их не комментирует.

Запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в преступлениях стали обсуждаться активнее после заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Турция публично критикует намерение этих стран войти в альянс, потому что, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Финляндия и Швеция "приютили террористов".