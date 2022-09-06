Генпрокуратура начала разбирательство по делу Аваза Зейналлы

Генпрокуратура Азербайджана отреагировала на информацию о том, что журналист Аваз Зейналлы потребовал от семьи арестованного бизнесмена Расима Мамедова 20 тысяч манатов.

Как заявили в Генпрокуратуре в ответ на запрос агентства Report, любая распространяемая в СМИ информация о факте преступления расследуется органами прокуратуры.

Напомним, что накануне haqqin.az обнародовал аудиозапись обращения журналиста Аваза Зейналлы, получившего 20 тысяч манатов за обязательство не критиковать находящегося под арестом экс-главу компании Baku Steel Company Расима Мамедова. Спустя несколько часов журналист нарушил незаконную сделку, набросившись с яростной критикой на Расима Мамедова. Семья Мамедова потребовала вернуть выплаченную сумму.