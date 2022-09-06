Индонезия гарантирует безопасность Путина на Бали

«Индонезия готова обеспечить безопасность президента России Владимира Путина на саммите G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября 2022 года». Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес, передают российские СМИ.

По его словам, Индонезия много раз принимала у себя международные форумы, такие как АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие.

Таварес уточнил, что Индонезия гарантирует безопасность всех участников встречи, в первую очередь глав государств, которые приедут на саммит.