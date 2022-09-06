В Турции разрастается лесной пожар

Лесной пожар в турецкой провинции Мерсин тушат второй день. Пока усилия спасателей безуспешны, им мешает сильный ветер, пишет газета Türkiye.

Возгорание началось утром 7 сентября. Оно быстро распространилось из-за ветра. Пожарные пытаются взять огонь под контроль с земли и воздуха, так как он движется в сторону города Силифке.

"850 человек реагируют на пожар с земли. 11 самолетов и 29 вертолетов также обеспечивают поддержку с воздуха. Частые смены ветра и сильное задымление в регионе затрудняют нашу работу. На сегодняшний день от огня пострадало 25 гектаров", - сказал региональный директор лесного хозяйства провинции Мустафа Ялчин.