В Турции разрастается лесной пожар
Лесной пожар в турецкой провинции Мерсин тушат второй день. Пока усилия спасателей безуспешны, им мешает сильный ветер, пишет газета Türkiye.
Возгорание началось утром 7 сентября. Оно быстро распространилось из-за ветра. Пожарные пытаются взять огонь под контроль с земли и воздуха, так как он движется в сторону города Силифке.
"850 человек реагируют на пожар с земли. 11 самолетов и 29 вертолетов также обеспечивают поддержку с воздуха. Частые смены ветра и сильное задымление в регионе затрудняют нашу работу. На сегодняшний день от огня пострадало 25 гектаров", - сказал региональный директор лесного хозяйства провинции Мустафа Ялчин.
В провинцию были отправлены авиационные и наземные экипажи. Дополнительные пожарные самолеты, вертолеты, поливальные машины и автоцистерны отправили из провинций Караман, Анталья, Адана и Конья.
Власти эвакуировали 30 домов в поселке Гюльнар, куда шел пожар. Две средние школы были подготовлены как убежища для граждан. Пламя в последний момент не дошло до поселка. Огонь достиг наземной дороги Мерсин-Анталья D400, движение по ней сейчас остановлено.