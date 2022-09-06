И главный тренер «Фрайбурга» признал: «Карабах» незаслуженно вылетел из Лиги чемпионов

Напомним, чемпион Азербайджана потерпел обидное поражение в Пльзени (1:2) и не попал в основную стадию главного европейского клубного турнира.

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх считает, что « Карабах », с которым его команда сыграет сегодня в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы, больше заслуживал выхода в группу Лиги чемпионов, чем чешская «Виктория».

«Я смотрел матчи «Карабаха» с «Викторией», - цитирует Штрайха Baden.fm. – Чехи дважды пробили в створ ворот и незаслуженно выиграли со счетом 2:1. Это была ответная игра, иначе «Карабах» был бы в Лиге чемпионов.

«Карабах» обыграл «Лех», «Цюрих» и «Ференцварош». Эта команда с нужными качествами – и с футбольной точки зрения, и с тактической. «Карабах» каждый год играет в еврокубках. Если мы сыграем против них просто достойно, то будем в равных условиях. Но если мы сыграем хорошо, то немного переиграем соперника».

Матч «Фрайбург» - «Карабах» состоится сегодня на стадионе «Европа Парк». Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.