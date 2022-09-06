В ЕС рассказали, как будут справляться с газовым кризисом

План по преодолению газового кризиса в Евросоюзе представила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Он состоит из 5 пунктов, которые помогут европейским странам справиться с критической ситуацией, пишет Deutsche Welle.

Еврокомиссия намерена установить ценовой потолок на газ из России, ввести лимит на пользование электроэнергии в часы пик и взносы для компаний, выигравших от роста цен на энергоносители. "Мы предложим предельную цену на российский газ. Мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования этой зверской войны в Украине", - заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Помимо ограничений на цену российского газа, Евросоюз хочет установить ограничение в €200 евро за мегаватт-час для цены на электроэнергию, вырабатываемую с помощью низкоуглеродных технологий.

Власти введут лимиты на использование электроэнергии в часы пик, обеспечат ликвидностью энергетические коммунальные предприятия для преодоления волатильности рынков. Для нефтяных и газовых компаний, выигравших на росте цен на энергоносители возможно введение "взноса солидарности". Сверхприбыль компаний хотят направить на поддержку граждан. План обсудят министры энергетики Евросоюза на экстренных переговорах в пятницу 9 сентября.