Андреас Шлейхер об азербайджанском образовании

Специальный советник Генерального секретаря по образовательной политике, директор Департамента образования и навыков, основатель и руководитель PISA (Программы международной оценки учащихся) Андреас Шлейхер отметил, что результат PISA Азербайджана улучшается, проводятся серьезные реформы в системе образования Азербайджана, и эти реформы принесут свои плоды в ближайшем будущем.

Он также сообщил, что по результатам PISA нет большой разницы в качестве образования между школами в центре Баку и на окраинах города. Констатировав, что азербайджанские школьники хорошо запоминают информацию, А.Шлейхер заявил, что необходимо развивать у них навыки обработки информации и применения ее в различных ситуациях, и особо отметил, что наши школьники очень хорошо разбираются в математике.