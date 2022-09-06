В целях повышения качества обучения в детских школах и центрах музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга в системе Министерства культуры Азербайджанской Республики подобрать и разместить в равных условиях знающих и опытных квалифицированных кадров, в условиях здоровой конкуренции, согласно приказу Министерства от 20 апреля 2022 года, Министерство культуры Азербайджанской Республики утвердило "Правила приема на работу педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, рисования, мугама, ашуга".

По правилам набор учителей в школы и центры осуществляется на конкурсной основе. Конкурс организован в два этапа, состоящий из тестового экзамена и собеседования.

Тестовый экзамен был проведен 7 августа 2022 года совместно с Государственным экзаменационным центром Азербайджанской Республики. Из 1992 кандидатов, зарегистрировавшихся для участия в тестировании, в тестировании приняли участие 1709 человек, из них 482 человека получили право на участие в этапе собеседования после получения необходимого проходного балла. 383 из них зарегистрировались на вакантные должности, объявленные Министерством культуры, и подтвердили свою кандидатуру.

С 5 сентября в Министерстве культуры начался этап собеседования по конкурсу на набор педагогов в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашуга. Сегодня третий день интервью, и за последние два дня в интервью принял участие 151 человек.

На собеседовании кандидаты оцениваются комиссией, состоящей из компетентных специалистов с многолетним профессиональным опытом в соответствующей сфере, в соответствии с критериями, указанными в правилах. В течение дня работают комиссии по 6 разным специальностям.

Завершить этап интервью планируется 9 сентября. Кандидаты будут уведомлены о результатах в течение 7 рабочих дней после завершения собеседования.