Венгрия отказалась от требования снять санкции с российских олигархов

Венгрия отказалась от своих требований к Евросоюзу. Раньше она просила снять санкции с трех российских олигархов, но согласилась отложить этот вопрос, пишет Politico.

7 сентября Венгрия потребовала у Европейского союза отменить ограничения в отношении миллиардеров Петра Авена, Виктора Рашникова и Алишера Усманова. Однако по просьбе Чехии рассмотрит вопрос об этом позже, во время следующего продления санкций 15 сентября.

Эксперты утверждают, что Будапешт использовал формальную процедуру как предлог, чтобы вынудить Брюссель одобрить выделение дополнительных средств.