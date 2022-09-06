Синоптики о погоде в Баку на завтра
В пятницу, 9 сентября, в Баку и в некоторых местах на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, утром и вечером есть вероятность дождей, будет дуть северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью 18-20°, днем 24-27° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 24-26° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, а относительная влажность - 60-65%.
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