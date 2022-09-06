Контрнаступление армии Украины: из захваченного Россией города эвакуируют население

В Купянске и Купянском районе Харьковской области Украины, захваченные российскими войсками в первые дни войны, началась эвакуация женщин и детей, сообщают российские СМИ.

В пророссийской администрации заявили, что причина эвакуации — обстрелы со стороны украинских войск.

На днях источники с обеих сторон конфликта, а также военные аналитики заявляли о контрнаступлении Вооруженных сил Украины в Харьковской области, о котором не было объявлено заранее.

Институт изучения войны (ISW) заявил в сводке за 7 сентября, что ВСУ продвинулись не менее чем на 20 километров вглубь захваченных районов к северу от Изюма в сторону Купянска и отбили территорию площадью около 400 квадратных километров. ISW предполагает, что Украина воспользовалась тем, что Россия перебросила часть войск из Харьковской в Херсонскую область.

Официально ни украинская, ни российская армии не комментировали контрнаступление в Харьковской области. Но президент Украины Владимир Зеленский вечером 7 сентября заявил, что «на этой неделе есть хорошие новости с Харьковщины», добавив, что «еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг».