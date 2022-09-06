Байден одобрил: США отправляют Украине новую партию оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставку новой партии оружия Киеву на $675 млн. Об этом заявил министр обороны страны Ллойд Остин, пишет Reuters.

"Мы создали эту контактную группу, поскольку свободный мир стремится удовлетворить самые насущные потребности Украины. Но сегодня эта контактная группа должна договориться о поддержке отважных защитников Украины в течение длительного времени. Это означает срочный переход к инновациям в нашей оборонно-промышленной базе, с фокусом на то, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые ей понадобятся для трудного пути вперед", - сказал глава оборонного ведомства.

Пакет помощи будет включать в себя боеприпасы, противотанковые системы и другое вооружение. "Чиновник, говоривший с журналистами на условиях анонимности, сказал, что Украине передадут реактивные боеприпасы для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, транспортные средства и другое оборудование для украинских военных", - пишет издание The Washington Post.