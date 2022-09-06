Украина отбила у России 400 квадратных километров под Харьковом

«Продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма», — говорится в сводке.

Вооруженные силы Украины воспользовались переброской российских войск на юг, чтобы провести внезапное контрнаступление на юго-востоке Харьковской области, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей сводке за 7 сентября.

По данным аналитиков, за вчерашний день украинские силы продвинулись на 20 км вглубь захваченной Россией территории и отбили примерно 400 квадратных километров.

Российская группировка в районе Балаклеи под Харьковом была ослаблена из-за отправки части сил на захват Донецкой области и поддержку южного направления. Но, по данным российских военных источников, Россия уже начала переброску подкреплений в Харьковскую область.

Согласно геолоцированной съемке, украинские части продвигаются по шоссе Т2210 от Балаклеи и Вербовки через Яковенково, Волохов Яр в сторону Шевченкова, пишут аналитики ISW. Российские военные блогеры, в свою очередь, беспокоятся, что украинская контратака может быть направлена на перерезание наземных линий связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме. Это позволит изолировать российскую группировку в этих районах и отбить большие участки территории.

«Уровень шока и откровенное обсуждение украинских успехов российскими блогерами говорит о масштабе неожиданности, достигнутой украинскими войсками, что, вероятно, успешно деморализует российские силы», — отмечают аналитики ISW.

При этом в сводке Генштаба Украины на утро 8 сентября о контрнаступлении в районе Балаклеи ничего не говорится. Указано только, что Россия наносила артиллерийские удары по селу Байрак, которое украинские части заняли в ходе текущего наступления на Балаклею и окрестности.