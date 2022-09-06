Армянские школьники решили изучать азербайджанский язык

В Армении старшеклассники выбирают для изучения азербайджанский и турецкий языки в качестве факультативных предметов. Как передает Спутник Армения, об этом журналистам сказал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

По его словам, Минобразования предлагает в старших школах изучать азербайджанский и турецкий языки по желанию, а грузинский и фарси - в обязательном порядке.