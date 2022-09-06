Экспорт Турции в Россию установил исторический максимум

Согласно сообщению, Турция сохраняет высокие экспортные показатели вопреки сохраняющимся геополитическим рискам, а также сбоям в глобальной цепочке поставок, которые возникли в том числе и на фоне российско-украинской войны.

Агентство отмечает, что благодаря своей сбалансированной стратегии и эффективной внешней политике Турция продолжает вести активную торговлю с Россией. Если в начале войны наблюдались сбои и задержки в выполнении заказов, то на данном этапе торговля между Турцией и Россией набирает обороты благодаря подходу турецких экспортеров, ориентированному на поиск решений.

Так, в августе текущего года Турция побила месячный рекорд продаж в Россию. Anadolu со ссылкой на данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM) передает, что объем турецкого экспорта в августе текущего года вырос на 13,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 21 млрд 340 млн долларов. При этом турецкий экспорт в Россию в рассматриваемый период вырос на 87,2 процента - до рекордных 738 млн 527 тыс. долларов. Доля России в экспортной корзине Турции составила 3,5 процента. Таким образом, Россия стала шестой страной, в которую Турция осуществила наибольший объем продаж в августе.

В топ-5 стран с наибольшим объемом продаж из Турции вошли Германия - 1 млрд 504 млн долларов, США - 1 млрд 308 млн долларов, Великобритания - 1 млрд 40 млн долларов, Ирак - 934 млн 807 тыс. долларов и Италия - 819 млн 286 тыс. долларов.