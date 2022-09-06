Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия после реконструкции Республиканского туберкулезного санатория для детей и подростков имени профессора Гиндеса в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев проинформировал Ильхама Алиева о проделанной работе и отметил, что Республиканский туберкулезный санаторий для детей и подростков, функционирующий с 1914 года, полностью готов принимать желающих поправить свое здоровье.

Отметим, что для санатория было построено новое пятиэтажное здание на 300 коек. В санаторий принимаются дети до 6 лет и дети в возрастной группе 7-17 лет.