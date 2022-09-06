Хотят сменить власть: грузинские депутаты обвиняют США

Портал «Новости-Грузия» сообщает, что Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили утверждают, что американское посольство работает над сменой власти в Грузии с помощью своей «агентуры» — лидеров оппозиции и руководителей влиятельных местных НПО.

В письме депутатов говорится, что США начали создавать свою агентурную сеть в Грузии в конце 90-х, затем организовали «революцию роз» и добились формирования вертикали власти, которая «находилась под полным контролем посольства в 2004-2012 годах».

Депутаты утверждают, что «сегодня большая часть этих людей распределена по «Национальному движению» и другим радикальным оппозиционным партиям. Некоторые из них должны быть агентами относительно низкого ранга, но мы видим, что они изо всех сил стараются получить повышение».

При этом грузинские депутаты добавляют, что «американская агентура» представляет такую же угрозу суверенитету Грузии, как и агенты российских спецслужб. Авторы письма резюмируют – американская агентура в Грузии инициативная, но бесполезная.

Портал напоминает, что тему американской агентуры в Грузии в августе стали раскручивать проправительственные СМИ. В нескольких изданиях были опубликованы материалы с конкретными именами «агентов». Авторы утверждали, что на правительство США работали сразу два президента Грузии – Георгий Маргвелашвили и его предшественник Михаил Саакашвили, а также перешедший в оппозицию экс-премьер Георгий Гахария, Ираклий Аласания и Вано Мерабишвили, в разные годы руководившие силовыми ведомствами, и многие другие политики, которые ныне открыто критикуют правительство «Грузинской мечты».