Мурад Самедов, собкор 14:15

Летом прошлого года редакция haqqin.az совместно с экологической организацией Ecofront организовала общественную кампанию по спасению уникального леса вблизи села Хафтони Ленкоранского района. Вкратце напомним цепь событий, ставших причиной кампании экологического протеста. После того, как Министерство экологии и природных ресурсов передало одному из крупнейших производителей чая, компании Beta Tea, 42 гектара лесных массивов, на выделенных ей землях началась вырубка деревьев. После чего независимые экологи установили, что компания незаконно вырубила на площади в шесть гектаров сотни деревьев, среди которых были занесенные в Красную книгу демирагаджи («Железное дерево»).

В результате последовавшего мощного общественного резонанса Министерство экологии было вынуждено расторгнуть договор с компанией Beta Tea, и уникальный лес был спасен от уничтожения. Но, как выяснилось, рядом с этим участком были варварски уничтожены леса на площади свыше 150 гектаров. Об этом вопиющем факте редакции haqqin.az сообщил Джавид Гара, глава организации Ecofront. Согласно документам, которые он представил, в 2020 году Министерство экологии заключило договор с неким Руфатом Рагим оглу Гасанзаде о передаче ему в аренду 100 гектаров свободной от деревьев территории лесничества Хафтони «для проведения работ по восстановлению лесного массива». Однако расследование, проведенное специалистами-экологами организации Ecofront, установило, что на переданных в аренду площадях, расположенных неподалеку от лесного участка, который год назад удалось спасти от топоров компании Beta, произрастали уникальные виды деревьев, занесенные в Красную книгу.

«Участок был передан Руфату Гасанзаде, который приходится сыном Рагибу Гасанзаде, более известному в районе как «Асфальт Рагиб», - рассказал Джавид Гара. - Я не берусь утверждать, что именно он планирует сделать с очищенным от деревьев участком, возможно, будет выращивать на нем лимоны или персики». Глава Ecofront добавил, что Руфат Гасанзаде нарушил условия договора, заключенного с Министерством экологии, захватив дополнительно 30 гектаров территории. «По нашим подсчетам, лесные массивы, а также молодые деревья и кустарники были уничтожены на территории в 150 гектаров, хотя в аудите, проведенном специалистами Министерства экологии, о вырубке реликтовых деревьев нет ни слова, - отметил Джавид Гара. - В данный момент Министерство хочет аннулировать договор об аренде, но не может открыто заявить, что Руфат Гасанзаде, с которым был заключен контракт на проведение работ «по восстановлению лесного массива», уничтожил уникальные деревья.