Ильхам Алиев ознакомился с условиями в бакинских школах фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 35, новый корпус которой построен в Насиминском районе Баку.
Как сообщает АзерТАдж, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в кабинетах начальной военной подготовки, биологии, информатики, рисования, труда, физики, экоклассе и столовой.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в недавно построенном школьном комплексе № 87 в Сураханском районе Баку, передает пресс-служба главы государства.
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов проинформировал Ильхама Алиева об условиях, созданных в школе.
Современное здание школы, которое будет доступно учащимся в новом учебном году, состоит из 82 классных комнат. В четырехэтажном корпусе находятся классные, трудовые, военные, рисовальные, врачебные, музыкальные и учительские комнаты, а также лаборатории, библиотека, столовая, спортивный и актовый залы. Школа полностью оснащена необходимой мебелью и оборудованием.