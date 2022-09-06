Госсекретарь США неожиданно приехал в Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев для обсуждения вопросов военной помощи Украине. AFP сообщает, что визит Блинкена в Украину не анонсировался.

По информации Reuters, госсекретарь США объявит о выделении военного финансирования в размере 2 миллиардов долларов для Украины и еще 18 государств.

Сообщается, что позднее в четверг планируется его встреча с Владимиром Зеленским. Также ожидается, что в ближайшие часы о своих пакетах для Украины объявят европейские страны.