Газовый кризис: Германия и Франция договорились об эксклюзивной сделке
Франция запустит в работу заброшенный газопровод для транспортировки газа в Германию. До этого страны заключили энергетическую сделку, которая спасет их этой зимой, пишет Reuters.
Франция борется с нехваткой электроэнергии из-за высоких цен на энергоресурсы и отключений ядерных реакторов. Германия же столкнулась с резким падением российских поставок газа в Европу, это может привести к дефициту зимой.
Страны решили выступить против энергетического кризиса единым фронтом. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сделку между Парижем и Берлином. Согласно сделке, Франция будет отправлять газ в Германию по трубопроводу в северо-восточном административном департаменте Мозель. Обратно страна будет получать электроэнергию.
«Германии нужен наш газ, а нам нужна энергия из остальной Европы, особенно из Германии», — заявил французский лидер на пресс-конференции после телефонного разговора в понедельник с канцлером Германии Олафом Шольцем.
Возобновленный газопровод позволит Франции поставлять Германии до 20 тераватт-часов (ТВтч) газа из своих запасов в течение зимы, что эквивалентно примерно 2% потребностей в газе крупнейшей экономики Европы. Берлин, в свою очередь, подстрахует Париж, если он столкнется с нехваткой электроэнергии.