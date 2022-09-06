Газовый кризис: Германия и Франция договорились об эксклюзивной сделке

Франция запустит в работу заброшенный газопровод для транспортировки газа в Германию. До этого страны заключили энергетическую сделку, которая спасет их этой зимой, пишет Reuters.

Франция борется с нехваткой электроэнергии из-за высоких цен на энергоресурсы и отключений ядерных реакторов. Германия же столкнулась с резким падением российских поставок газа в Европу, это может привести к дефициту зимой.

Страны решили выступить против энергетического кризиса единым фронтом. Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал сделку между Парижем и Берлином. Согласно сделке, Франция будет отправлять газ в Германию по трубопроводу в северо-восточном административном департаменте Мозель. Обратно страна будет получать электроэнергию.