В Баку задержали банду домушников

В результате операции, проведенной сотрудниками 3-го отдела Хазарского районного управления полиции, задержаны лица, совершившие в разное время серию краж из домов на территории района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе операции были задержаны ранее судимые Рахман Гаджиев, Эльнур Тахиров и Мирасаф Керимли. Было установлено, что они украли из 7 домов в поселке Бина и других поселках Хазарского района деньги, драгоценности и предметы быта. В ходе расследования выяснилось, что эти лица совершили кражи также из домов в Сураханском и Сабунчинском районах столицы. Задержанные продали украденные вещи в одном из торговых центров в Низаминском районе.

Материалы, собранные по данным фактам в 3-м отделе полиции, отправлены в Следственный отдел Хазарского РУП.