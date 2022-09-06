Пентагон отреагировал на контрнаступление Украины

Военная поддержка Украины со стороны союзников приносит плоды на поле боя, заявил министр обороны США Ллойд Остин, открывая встречу в формате «Рамштайн» в Германии (встреча на авиабазе Рамштайн — международная конференция, организованная США и состоявшаяся 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Целью было обсуждение российского вторжения в Украину, в частности, украинских оборонных возможностей, а также обещание и координация дальнейшей поддержки Украины, в том числе после войны).

Глава Пентагона подчеркнул, что сейчас война снова находится в ключевом моменте. «Российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны. Они интегрируют возможности, которые все мы предоставили, чтобы бороться и отвоевывать свои суверенные территории", - цитируют украинские СМИ главу Пентагона.

«Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя", - добавил Остин.

Он указал, что "лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы".