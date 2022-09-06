Эрдоган согласен с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил слова российского лидера о маршрутах украинского зерна и о сложностях отправок сельхозпродукции из России, пишет Anadolu.

«Путин прав в том, что поставки по «зерновому коридору» осуществляются не в беднейшие страны, а в развитые государства. Мы хотим, чтобы начались поставки зерна из России, мы ожидаем этого. Этот вопрос я обсужу с Путиным в Самарканде», - сообщил турецкий лидер на пресс-конференции с хорватским коллегой Зораном Милановичем в Загребе.

Он напомнил, что в основе идеи формирования «зернового коридора» лежит тема поддержки беднейших стран на фоне продовольственного кризиса. «На фоне продолжения антироссийских санкций поставки зерна в страны, которые ввели рестрикции в отношении Москвы, беспокоят Путина», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.