«Карабах», сделай это впервые! Матч с «Фрайбургом» может стать историческим
Сегодня в немецком Фрайбурге чемпион Азербайджана «Карабах» в девятый раз подряд стартует на групповой стадии еврокубков. В 1-м туре Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова сыграет с местным одноименным клубом, неожиданно захватившим лидерство в чемпионате Германии после первых 5 туров.
Что уж говорить, «Карабаху» уже в первой игре предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Между тем статистика игр агдамского клуба в стартовых турах групповых этапов весьма печальная. В предыдущие восемь раз «Карабах» в 1-м туре ни разу не сумел выиграть, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. Ровно в половине случаев «Карабах» начинал борьбу в группе с выездных матчей, и все четыре раза подопечные Гурбана Гурбанова уступали.
В Лиге Европы-2015/16 «Карабах» стартовал в Лондоне матчем против «Тоттенхэм Хотспур» и проиграл 1:3. Через два года агдамцы дебютировали в группе Лиги чемпионов и вновь пришлось проводить матч 1-го тура в Лондоне. На этот раз против «Челси». Стартовое лигочемпионское волнение, класс соперника и давление английских трибун дали о себе знать – 6:0 в пользу британцев.
В сезоне 2018/19 команда Гурбана Гурбанова на старте группового раунда Лиги Европы отправилась в Португалию в гости к лиссабонскому «Спортингу». И вновь поражение – 0:2.
Ну а четвертый случай, когда «Карабах» начинал выступление в группе с выездного матча, пришелся на 2020-й год. В Тель-Авиве в матче Лиги Европы наша команда уступила «Маккаби» 0:1.
Если старт выпадал на домашние игры, то тут «Карабах» трижды играл вничью и один раз проигрывал. Впервые пробившись в групповой раунд еврокубка, агдамцы в Лиге Европы-2014/15 принимали французский «Сент-Этьен» и завершили матч без голов – 0:0.
Через два года «Карабах» опять-таки в матче Лиги Европы поделил в Баку очки с чешским «Слованом» - 2:2. В прошлом сезоне в Лиге конференций агдамцы опять не смогли выиграть в родных стенах – нулевая ничья со швейцарским «Базелем». А единственное домашнее стартовое поражение команда Гурбана Гурбанова потерпела в Лиге Европы-2019/20, уступив 0:3 испанской «Севилье».
Можно добавить, что и другие азербайджанские клубы ни разу не выигрывали в 1-х турах групповых стадий. «Нефтчи», в первый и пока в последний раз пробившись в группу, сыграл на старте в гостях вничью с сербским «Партизаном» (0:0). А «Габала» дважды выступала на групповом этапе. В Лиге Европы-2015/16 была домашняя ничья с греческим ПАОК (0:0), на следующий же год – выездное поражение от бельгийского «Андерлехта» (1:3).
Итак, азербайджанские клубы никогда не выигрывали в стартовых матчах в группе: 11 игр, 5 ничьих и 6 поражений. Если брать только гостевые игры, то - 1 ничья и 5 поражений.
Таким образом, если «Карабаху» сегодня удастся сотворить сенсацию и выиграть во Фрайбурге, то это будет первый случай в истории азербайджанского футбола, когда наша команда победила в 1-м туре группового раунда. Впрочем, и ничья в матче с лидером Бундеслиги будет считаться весьма успешным результатом и станет знаковой уже для самого «Карабаха», который до этого неизменно проигрывал на старте в гостях.