Сегодня в немецком Фрайбурге чемпион Азербайджана « Карабах » в девятый раз подряд стартует на групповой стадии еврокубков. В 1-м туре Лиги Европы команда Гурбана Гурбанова сыграет с местным одноименным клубом, неожиданно захватившим лидерство в чемпионате Германии после первых 5 туров.

Что уж говорить, «Карабаху» уже в первой игре предстоит сыграть с очень серьезным соперником. Между тем статистика игр агдамского клуба в стартовых турах групповых этапов весьма печальная. В предыдущие восемь раз «Карабах» в 1-м туре ни разу не сумел выиграть, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. Ровно в половине случаев «Карабах» начинал борьбу в группе с выездных матчей, и все четыре раза подопечные Гурбана Гурбанова уступали.

В Лиге Европы-2015/16 «Карабах» стартовал в Лондоне матчем против «Тоттенхэм Хотспур» и проиграл 1:3. Через два года агдамцы дебютировали в группе Лиги чемпионов и вновь пришлось проводить матч 1-го тура в Лондоне. На этот раз против «Челси». Стартовое лигочемпионское волнение, класс соперника и давление английских трибун дали о себе знать – 6:0 в пользу британцев.

В сезоне 2018/19 команда Гурбана Гурбанова на старте группового раунда Лиги Европы отправилась в Португалию в гости к лиссабонскому «Спортингу». И вновь поражение – 0:2.

Ну а четвертый случай, когда «Карабах» начинал выступление в группе с выездного матча, пришелся на 2020-й год. В Тель-Авиве в матче Лиги Европы наша команда уступила «Маккаби» 0:1.