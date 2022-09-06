Муниципальные депутаты Петербурга потребовали обвинить Путина в госизмене
Совет муниципального образования «Смольнинское» в Петербурге решил призвать депутатов Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина, чтобы отрешить его от должности. Об этом сообщил депутат МО «Смольнинское» Дмитрий Палюга, передает «Медуза».
«Решение [направить запросы депутатам Госдумы] поддержало большинство присутствующих депутатов [МО «Смольнинское»]», — заявил Палюга, не уточнив, сколько именно депутатов одобрили решение.
⚡Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности— Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022
Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52
Он также выложил тексты решения и обращения, которые планируется направить депутатам Госдумы. В них говорится, что в ходе войны гибнут «молодые трудоспособные» граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение (хотя Путин называл одной из целей вторжения «демилитаризацию» страны).
«Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности» — сказано в обращении. Скольким депутатам его планируется отправить, Палюга не уточнил.
«Медуза» напоминает, что вскоре после вторжения России в Украину депутаты МО «Смольнинское» направили Владимиру Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку.