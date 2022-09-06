Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам

Эстония закроет въезд для российских туристов с шенгенскими визами, выданными любыми государствами, с 19 сентября. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу, передает «Медуза».

«В ночь на 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС», — сказал глава эстонского МИД.

Рейнсалу отметил, что аналогичные меры введут Латвия, Литва и Польша.

При этом запрет не будет распространяться на тех, кто едет навестить родственников, а также хочет въехать по гуманитарным причинам.

Польша и страны Балтии выступали за полный запрет въезда в ЕС для российских туристов, однако это решение не было поддержано другими странами. Вместо этого Евросоюз решил приостановить с Россией соглашение об упрощенной выдаче виз.