США обратились к своим гражданам в Армении

«Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан, находящихся в Армении, быть осторожными». Об этом говорится в сообщении посольства США в Ереване.

Дипломатическая миссия информирует своих граждан о том, что Федеральное авиационное управление (FAA) понизило рейтинг воздушной безопасности России, принимая во внимание тот факт, что гражданский авиационный орган России не соответствует стандартам безопасности Международной организации гражданской авиации (ICAO).